Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

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