Общество
RT на русскомРоссиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.
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Шоу-бизнес
Обнаженная Ханна раскрыла правила своей диеты
Слово и Дело вчера в 03:36
Общество
Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор
Режиссер Кирилл Серебренников, получивший условный срок по делу «Седьмой студии», намерен обжаловать приговор.
Русская Планета вчера в 10:50
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM 25 июня в 05:28
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
Гаджеты
Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD
Моделей игровых ноутбуков в разной комплектации станет больше, уточнили представители компании.
Goroday.ru 25 июня в 19:40
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Бросивший пить Харатьян назвал причину ДТП с Ефремовым
ФАН вчера в 22:01
Политика
«Впечатляющая мощь». Парад Победы поразил шведского эксперта
Проведение Парада Победы вопреки эпидемии коронавируса продемонстрировало военную мощь и не встретило никакого сопротивления в обществе, обратила внимание эксперт Шведского института оборонных исследований, специалист по России Гудрун Перссон.
BaltNews.lt вчера в 03:50
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Гаджеты
Дизайн смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3 раскрыт на фото-рендере
Изображение, опубликованное Эваном Блассом (evleaks), демонстрирует дизайн Galaxy Watch 3 практически со всех сторон.
MobiDevices вчера в 02:35
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за расизма
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций расистского характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК вчера в 15:00
Происшествия
В Магаданской области медведь убил человека из геологической партии
Весьма вчера в 21:34
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Здоровье
Ещё 196 человек заболели коронавирусом в Воронежской области
За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 196 случаев заболевания коронавирусом.
МОЁ! Оnline Воронеж 25 июня в 01:57
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Футбол
«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу
Аргументы и Факты 25 июня в 18:48
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Происшествия
Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение
Вести.Ru вчера в 18:41