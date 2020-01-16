Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссиянин Винник заявил о пытках в греческой тюрьме

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу Вашингтона, заявил, что в греческой тюрьме его пытают и оказывают на него психологическое давление.
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Защита Винника надеется на активное вмешательство России в его дело

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Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

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Адвокат рассказал, кто приедет в Грецию поддержать Винника

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Винник потерял за 28 дней голодовки в греческой тюрьме 17 кг

Взгляд.рувчера в 20:44

Арестованный в Греции Винник заявил о пытках и попросил помощи

Российская газетавчера в 13:34
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
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Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
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Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома

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Вратарь Лунин пропустил курьёзный гол в дебютном матче за «Овьедо»

Украинский вратарь Андрей Лунин провел дебютный матч в составе "Овьедо". Ранее голкипер был арендован у "Реала".
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Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
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Шнуров опубликовал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

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Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Pravda.Ru вчера в 01:42
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Почеттино выдвинул ряд требований, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что Почеттино не хочет работать с середины сезона и выдвинул ряд требований для работы в «МЮ».
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Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

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Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке.
Общественная служба новостей 02:37
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Актер Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов анонсировал возвращение популярного комедийного сериала "Сваты".
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Путин: Россия иногда исполняет неправовые решения ЕСПЧ

«Неправовые решения ЕСПЧ являются недопустимыми», – подытожил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 12:25
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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Происшествия

В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
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Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
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«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
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Зеленский снизил возраст призыва в армию

Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

В аэропорту Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Газета.Ru 03:22
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
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Эминем внезапно выпустил новый альбом

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Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X

Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.
3DNews 14 января в 08:15
Происшествия

ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
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Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

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Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ вчера в 08:17
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