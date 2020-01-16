Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу Вашингтона, заявил, что в греческой тюрьме его пытают и оказывают на него психологическое давление.

Россиянин Винник заявил о пытках в греческой тюрьме

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