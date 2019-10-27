Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.

с чего всё началось

Мужчина умер до прибытия скорой. Он летел на родину, во Владикавказ, чтобы там умереть. В 16 часов 15 минут по местному времени (15 часов 15 минут по Москве) самолет продолжил рейс и приземлился через час во Владикавказе.

Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

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