Происшествия
Lenta.ruРоссиянин летел умирать на родину и скончался в самолете
Мужчина умер до прибытия скорой. Он летел на родину, во Владикавказ, чтобы там умереть. В 16 часов 15 минут по местному времени (15 часов 15 минут по Москве) самолет продолжил рейс и приземлился через час во Владикавказе.
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с чего всё началось
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.РИА Новости15:52
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