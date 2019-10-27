Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Мужчина умер до прибытия скорой. Он летел на родину, во Владикавказ, чтобы там умереть. В 16 часов 15 минут по местному времени (15 часов 15 минут по Москве) самолет продолжил рейс и приземлился через час во Владикавказе.
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с чего всё началось

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.
РИА Новости15:52

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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости15:52

«Умер еще в воздухе»: в Волгограде из-за смерти пассажира посадили самолет из Санкт-Петербурга

V1.ru14:15

В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса «Санкт-Петербург - Владикавказ»

Высота 10212:14

Из-за смерти пассажира экстренно посадили самолет «Санкт-Петербург-Владикавказ» в Волгограде

Блокнот Волгоград13:56

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира на борту

КП - Волгоград15:55

Самолёт из Петербурга во Владикавказ экстренно сел в Волгограде

RT на русском16:14

Самолет «Победы» экстренно приземлился из-за смерти пассажира

РБК17:18
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Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
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Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин и министр транспорта Демократической Республики Конго Мазенгу Муканзу подписали меморандум о сотрудничестве.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
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«Атлетико» обыграл «Атлетик» и догнал «Барселону» в таблице

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