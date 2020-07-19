Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. В отношении мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

Россиянину грозит уголовное дело за сбитую украинским флагом кепку полицейского

Национальная служба новостей11:09

Адвокат Антон Юпанов сообщает об уголовном деле против участника акции протеста под Санкт-Петербургом

Эхо Москвы08:31

СК Ленобласти возбудил дело из-за того, что активист задел полицейского древком от флага

Znak.com08:11

В Ленобласти завели дело на мужчину, случайно сбившего кепку с полицейского

Московский Комсомолец08:02

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

Lenta.ru09:22

В Ленинградской области завели уголовное дело на активиста, сбившего кепку с полицейского

Дождь07:16

Падая при задержании, активист сбил кепку с полицейского. Ему грозит до 5 лет

Собеседник05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
519
Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru 03:27
243
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

RT на русском 10:59
Происшествия

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
47
Происшествия

Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении

При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
РИА Новости 11:19
215
Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
150
Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
200
Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
508
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
269
Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
21
Гаджеты

AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia

ИА Красная Весна 10:49
22
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Территория новостей 03:12
5
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
2,3K
Политика

Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
Известия 10:38
25
Технологии

Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя

Похоже, что маршрутизатор в нашей глобальной магистрали объявил неверные маршруты и привел к недоступности некоторых частей сети.
ИА Красная Весна вчера в 01:53
2
Происшествия

Осатаневшие: лысый детина и старушка избили девушку в Днепропетровске

Rusvesna.su 09:01
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:35
1,4K
Футбол

«Монако» подтвердил отставку Морено с поста главного тренера

Французский футбольный клуб «Монако» объявил об отставке главного тренера команды Роберта Морено. Об этом сообщается на сайте клуба.
RT на русском 10:04
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
98
Общество

В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику

Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
22
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
280
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
26
Происшествия

Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
3
Футбол

Шоу не поможет «МЮ» в полуфинале Кубка Англии против «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что травмированный защитник Люк Шоу не успеет восстановиться к полуфиналу Кубка Англии против «Челси».
Матч ТВ вчера в 10:34
Футбол

Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Футбол

Стала известна сумма трансфера Жалолиддинова в «Локомотив»

Газета.Ru 07:32
Общество

С танкера у берегов Бенина пираты похитили россиян и украинцев

Суть событий вчера в 11:49
147
Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
26
Игры

Microsoft отменила годовую подписку Xbox Live Gold, и это не ошибка

Представитель Microsoft подтвердил, что компания приняла осознанное решение убрать годовую подписку Xbox Live Gold из онлайн-магазина Microsoft.
iXBT.com 08:38
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное