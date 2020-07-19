Происшествия
Lenta.ruРоссиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. В отношении мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.
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Россиянину грозит уголовное дело за сбитую украинским флагом кепку полицейского
Национальная служба новостей11:09
В Ленобласти завели дело на мужчину, случайно сбившего кепку с полицейского
Московский Комсомолец08:02
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