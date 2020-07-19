Происшествия
Lenta.ruРоссиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. В отношении мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.
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с чего всё началось
На участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщил «Медиазоне» адвокат Антон Юпанов.Собеседник05:57
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В Ленобласти завели дело на мужчину, случайно сбившего кепку с полицейского
Московский Комсомолец08:02
Россиянину грозит уголовное дело за сбитую украинским флагом кепку полицейского
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