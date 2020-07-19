В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. В отношении мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.

Происшествия Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса". 9

Политика Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении. 66

Здоровье Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка Продолжительность жизни может быть увеличена, если заменить животный белок растительным, сообщает ToDay News Ufa. 13

Происшествия СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева. 9

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,1K

Экономика В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля. 160

Футбол Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.

Политика Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News. 27

Политика Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым «Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов. 15

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 196

Гаджеты Смартфоны Xiaomi вернутся к «классическому» ценнику На протяжении нескольких лет после своего основания Xiaomi выпустила флагманские смартфоны по цене 1999 юаней. 2

Футбол РФС заменил ассистента VAR в матче «Зенит» — «Спартак» Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». 1

Политика Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.