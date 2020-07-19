Происшествия
Lenta.ruРоссиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. В отношении мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.
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В Ленобласти завели дело на мужчину, случайно сбившего кепку с полицейского
Московский Комсомолец08:02
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Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
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Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
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Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию
Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
RuNews24.ru 03:03
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс вчера в 09:25
Здоровье
Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка
Продолжительность жизни может быть увеличена, если заменить животный белок растительным, сообщает ToDay News Ufa.
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Происшествия
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Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
КП - Донецк 17 июля в 03:56
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В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
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Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
«Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов.
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Происшествия
Сестра экс-директора завода «Ростсельмаш» погибла при ограблении дома
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 10:16
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi вернутся к «классическому» ценнику
На протяжении нескольких лет после своего основания Xiaomi выпустила флагманские смартфоны по цене 1999 юаней.
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Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Футбол
РФС заменил ассистента VAR в матче «Зенит» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском 10:12
Политика
Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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Политика
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
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Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
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