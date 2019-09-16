Происшествия
Газета.RuРоссиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Отмечается, что на водном парашюте юноша катался вместе со своей матерью 14 сентября. Трос, который соединял парашют и катер, оборвался, а порывы ветра отнесли россиян в растущие пальмы. Мать и сын упали с 20-метровой высоты и получили тяжелые травмы, после чего их госпитализировали.
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Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Энергетика
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Ведомости вчера в 16:51
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Энергетика
Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
Вести.Ru 17:12
Авто
В Ferrari рассказали о своем первом кроссовере
Внедренный в 2022 году под кодовым названием Purosangue, что в переводе означает «чистокровный», внедорожник Ferrari обещает быть не похожим ни на один другой представительский внедорожник благодаря уникальному позиционированию.
32CARS.ru вчера в 23:56
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Дождливая октябрьская погода придет в Московский регион на этой неделе
Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 05:01
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Кино
Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»
Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
Kinonews.ru 05:48
Шоу-бизнес
Бывший муж разоблачил новую избранницу Максима Виторгана
Бывший муж артистки Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.
Дни.ру 07:13
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
ГЛАС.RU 14 сентября в 07:03
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Политика
На митинге в Улан-Удэ потребовали отставки главы республики
Практически сразу зазвучали и требования отправить в отставку главу республики Алексея Цыденова.
Накануне.Ru вчера в 08:10
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb 17:58
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру 01:51
Космос
Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Наука
В Бразилии эксперимент с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Предполагалось, что это приведет к снижению в регионе популяции комаров на 85%.
Planet Today 12:46
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36