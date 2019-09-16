Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоссиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Отмечается, что на водном парашюте юноша катался вместе со своей матерью 14 сентября. Трос, который соединял парашют и катер, оборвался, а порывы ветра отнесли россиян в растущие пальмы. Мать и сын упали с 20-метровой высоты и получили тяжелые травмы, после чего их госпитализировали.
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