Происшествия
Газета.RuРоссиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Отмечается, что на водном парашюте юноша катался вместе со своей матерью 14 сентября. Трос, который соединял парашют и катер, оборвался, а порывы ветра отнесли россиян в растущие пальмы. Мать и сын упали с 20-метровой высоты и получили тяжелые травмы, после чего их госпитализировали.
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с чего всё началось
«Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу», - информируют российские дипломаты в Facebook.ТК Звезда14 сентября в 20:00
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Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
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РИА Новости 15:08
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Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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По данным ученых, выживание варанов на острове было сложным: они питались черепашьими яйцами, а иногда поедали друг друга.
RuNews24.ru вчера в 13:26
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
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Шоу-бизнес
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OAnews 13:54
Экономика
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Интерфакс 03:21
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
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Metaratings 06:16
Происшествия
Мужчина, которого смыло волной с пирса в Зеленоградске, погиб
Турист, которого в воскресенье смыло волной с пирса в Зеленоградске, —иностранный гражданин.
Клопс 03:00
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Энергетика
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
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Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве
Российская газета 12:15
Космос
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РЕН ТВ 14:52
Здоровье
В липецком здравоохранении началась смена главных врачей
Липецкие новости 11:20
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Политика
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
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Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
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Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
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Политика
Труба «Северного потока-2» приблизилась к балтийской границы Дании
В свою очередь в компании-операторе проекта Nord Stream 2 сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и в консорциуме по-прежнему надеются на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доберется до датских вод.
Утро.ru 14:40