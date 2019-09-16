Происшествия
Газета.RuРоссиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Отмечается, что на водном парашюте юноша катался вместе со своей матерью 14 сентября. Трос, который соединял парашют и катер, оборвался, а порывы ветра отнесли россиян в растущие пальмы. Мать и сын упали с 20-метровой высоты и получили тяжелые травмы, после чего их госпитализировали.
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Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.
Gazeta.SPb 17:03
Культура
Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.
РИА Новости 14 сентября в 07:02
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Кино
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник на 91-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев, сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома").
Радио Sputnik 05:59
Гаджеты
Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры
Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
The GEEK 03:43
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Культура
В Благовещенске состоялось открытие «Амурской осени»
Торжественная церемония открытия 17-го российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоялась сегодня в Общественно-культурном центре.
АСН24 14 сентября в 22:57
Экономика
Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.
На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 17:33
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Шоу-бизнес
Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда
Телепрограмма 11:04
Наука
Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G
Индикатор 10:44
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18