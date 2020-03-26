Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев заболевания, среди пациентов — еще двое россиян. Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Россиянин умер на Кубе от коронавируса

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Игры Кому Sekiro надоела: энтузиаст добавил в игру элементы случайности На портале Nexus можно скачать мод Sekiro Enemy and Item Randomizer, который вносит в игру элемент случайности и работает почти как процедурная генерация.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Здоровье Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Общество Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.

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Политика Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.

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Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.