Коронавирус
ВедомостиРоссиянин умер на Кубе от коронавируса
Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев заболевания, среди пациентов — еще двое россиян. Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
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Общество
Глава Минздрава сообщил, что состояние Льва Лещенко улучшилось
78-летний артист больше не нуждается в высокой кислородной поддержке, сказал министр Михаил Мурашко.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Игры
Кому Sekiro надоела: энтузиаст добавил в игру элементы случайности
На портале Nexus можно скачать мод Sekiro Enemy and Item Randomizer, который вносит в игру элемент случайности и работает почти как процедурная генерация.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Здоровье
Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом
Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Общество
Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Футбол
Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Политика
Кадыров вывезет граждан РФ из ОАЭ
Грозный, 26 марта 2020, 20:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством ОАЭ о вывозе граждан РФ с территории этого государства.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Здоровье
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.