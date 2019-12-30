Общество
Lenta.ruРоссиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Столото». Издание отмечает, что это первый в истории России случай розыгрыша миллиарда рублей.
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Дом, квартиру, автомобиль и даже… миллиард можно выиграть с бонусами СПАСИБО и «Столото»
Якутия.Инфо30.12.19 в 21:14
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Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Здоровье
ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования
Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Общество
В России вступил в силу закон о любительской рыбалке
В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом.
Армия и оружие
В 2020 году США потратят 2 млрд долларов на обслуживание F-35
Многоцелевые истребители 5-го поколения F-35 Lightning II стоят на вооружении Военно-морских и Военно-воздушных сил, Корпуса морской пехоты и вооруженных сил некоторых иностранных заказчиков.
Наука
Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной
Одни пытались найти ответ в мантии Земли, другие обратились за ответом к частицам, которые сложно обнаружить вблизи плотных объектов, таких как планета, на которой мы живем.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появилась в социальной сети
Накануне на личной страничке Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Политика
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту Соединенных Штатов.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.