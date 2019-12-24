ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. Как сообщил источник, мужчину этапировали для следственных действий в Москву.

Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

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