Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоссиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. Как сообщил источник, мужчину этапировали для следственных действий в Москву.
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Источник: в Крыму арестовали россиянина Яцкина по делу о госизмене

ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС03:14

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Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

Газета.Ru03:34

ФСБ задержала россиянина за госизмену

Lenta.ru04:00

В Крыму арестован обвиняемый в госизмене

Коммерсантъ03:45

СМИ: В Крыму по обвинению в госизмене арестован россиянин

Life.ru03:37

В Симферополе задержали россиянина по делу о госизмене

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Источник: в Крыму арестовали россиянина Яцкина по делу о госизмене

ТАСС03:14

Мосгорсуд будет сегодня решать, продлевать ли арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Эхо Москвы02:31
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Кино

Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика

Piter.tv 04:10
Общество

Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.
РИА Новости 04:01
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Газета.Ru 03:36
Шоу-бизнес

Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Актрису Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:55
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Lenta.ru 03:13
Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru вчера в 03:42
Армия и оружие

Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Московский Комсомолец 01:55
Происшествия

Замначальника ГИБДД Балашихи арестован за взятку

В получении взятки был обвинен заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Live24 04:37
Происшествия

Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко приговорили к штрафу

Мещанский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко из-за твита.
Дождь 04:53
Происшествия

Стало известно о пропаже сотрудника ФБК Шаведдинова после обысков

Как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинова могли увезти из Москвы в Архангельск.
Московский Комсомолец 04:49
Экономика

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
РБК 02:59
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Общество

Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей

Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 04:00
Происшествия

Суд продлил арест историку Соколову до апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:58
Экономика

Forbes назвал российского бизнесмена года

РБК вчера в 11:11
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru вчера в 16:28
Происшествия

На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода

В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Российская газета 03:56
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Энергетика

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Экономика

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году

Рост реальных доходов населения в 2019 году после снижения в предыдущие годы связан с повышением зарплат, пенсий и пособий, а также замедлением темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 04:59
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости вчера в 03:45
Общество

Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
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