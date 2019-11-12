Политика

Газета.RuГазета.RuРоссиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
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Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили
, что решение об экстрадиции Буркова "не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств".
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