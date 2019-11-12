Политика
Газета.RuРоссиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили, что решение об экстрадиции Буркова "не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств".Грани.ру02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru 04:20
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Авто
АвтоВАЗ назвал цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Sport24.ru 10:25
Технологии
Власти США начали расследование против медицинского проекта Google
Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия 22:20
Здоровье
В Амурской области выявили бешенство у коров
Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе.
ТАСС 21:16
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Происшествия
ИА «Чита.Ру» запустило опрос про дедовщину в армии
Забайкальцам предлагается ответить на шесть вопросов о службе в армии.
Чита.Ру 21:30
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ 22:16
Здоровье
Онищенко порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы
Экс-глава Роспотребнадзора и Санинспекции РФ порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные морозы.
Дни24 03:42
Политика
Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400
Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и вариант разрешения ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем.
Lenta.ru 22:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor вчера в 22:14
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 21:00
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Мой Брянск вчера в 04:33
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Наука
Белая акула уступает первенство косатке
Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
ГЛАС.RU вчера в 03:50
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания 00:13
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42