Политика

Газета.RuГазета.RuРоссиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
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Израиль начал экстрадицию Алексея Буркова в США

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ТАССвчера в 17:05

Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:54, Вашингтон
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Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
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Свободная Пресса вчера в 09:11
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Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома с 60 спутниками

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