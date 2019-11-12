Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

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