Политика
ИзвестияРоссиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве, экстрадировали из Израиля в США, чтобы тот предстал перед судом. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» во вторник, 12 ноября.
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с чего всё началось
Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили, что решение об экстрадиции Буркова "не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств".Грани.ру02:20
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"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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В Минске дали «зеленый свет» для встречи в «нормандском формате»
Информацию передает пресс-секретарь Кучмы На переговорах по Донбассу в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате", сообщает телеграм-канал "Раньше всех" с ссылкой на пресс-секретаря председатель контактной группы.
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В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
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YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости вчера в 10:49
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Общество
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Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
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Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
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Трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-ду» появился в Сети
VSE42.RU вчера в 23:07
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
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Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.
Cyber.sports.ru 13:36
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Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
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В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Возрастная макулярная дегенерация к середине века поразит 77 миллионов европейцев
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В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
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Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
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Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
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Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
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Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
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Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
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