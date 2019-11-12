с чего всё началось

Гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве, экстрадировали из Израиля в США, чтобы тот предстал перед судом. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» во вторник, 12 ноября.

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

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