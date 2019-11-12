Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони. «Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент»,— сказал господин Ирони. Ранее Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию господина Буркова.
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Адвокат Буркова сообщил о его экстрадиции в США

RT на русском16:59

Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

Известия16:58

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Коммерсантъ16:35

Израиль передал задержанного россиянина США

Lenta.ru18:20

Начата экстрадиция Буркова из Израиля в США

News.ru17:15

Адвокат сообщил, что власти Израиля начали экстрадицию россиянина Буркова в США

ТАСС17:05

Адвокат сообщил, что власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

РИА Новости16:28
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

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Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

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В Минздраве объяснили попадание России в десятку самых пьющих стран

Россия попала в десятку самых пьющих стран из-за того, что при составлении рейтинга использовались данные за 2017 год.
Life.ru 10:59
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Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
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На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
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Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Общество

Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков

Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.
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Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ

Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
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Семья Заворотнюк прокомментировала слова Разина о состоянии актрисы

Обо всем семья актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила через аккаунт в Instagram, созданный в поддержку болеющей звезды.
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Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

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Происшествия

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Известия 07:09
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика

МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Политика

Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину

Газета.Ru 12:33
Космос

Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета

Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU 07:01
Космос

НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли

В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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Энергетика

Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
РИА Новости 07:48
Общество

Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Политика

Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику

Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около шести километров над уровнем моря.
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Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты, не имеющие коммерческого смысла

С 10 декабря ведеохостинг сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".
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В России снимут фильм о спасении штурмана Су-24, сбитого турецким F-16 в Сирии

Художественный фильм о действиях российской группировки в Сирии, в основу которого будет положена операция по спасению штурмана Су-24, сбитого F-16 ВВС Турции в 2015 году, начнут снимать в следующем году.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

РБК 18:41
Политика

Премьер Польши раскритиковал Европу за поддержку «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал страны Европы за поддержку проекта «Северный поток-2».
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