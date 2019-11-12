Политика
КоммерсантъРоссиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони. «Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент»,— сказал господин Ирони. Ранее Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию господина Буркова.
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
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В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
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Транспорт
В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда
Трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области перекрыта в связи с невозможностью технических служб обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.
RT на русском 20:37
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
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Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям
О фильме Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции.
ТАСС 13:37
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
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Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
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Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ 13:01
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
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Жена Александра Овечкина опубликовала семейное фото с мужем и сыном
Ранее Александр Овечкин уже заявлял, что мечтает вырастить из сына хоккеиста .
Летидор 03:45
Происшествия
Женщина, убитая историком СПбГУ Соколовым, оказалась его студенткой
Интерфакс 09 ноября в 07:36
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
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Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11:26
Общество
Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
RT на русском 07:15
Экономика
Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов
Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Коммерсантъ 19:20
Происшествия
Полицейские Колымы скрыли доходы и имущество
Пять полицейских представили недостоверные, неполные сведения.
REGNUM 20:39
Технологии
Disney запустит собственный аналог онлайн-платформы Netflix
Конгломерат The Walt Disney Company запустит 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, на котором будут доступны множество картин студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные специально для этой платформы, сообщает ТАСС.
Известия 18:42
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Игры
Sony запатентовала новый картридж для консолей
Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.
Gmbox.ru 02:39
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Макрон договорился с Трампом о встрече до саммита НАТО
Саммит НАТО в Лондоне пройдет 3-4 декабря.
РИА Новости 19:28
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
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Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Мойка78 08 ноября в 21:43
Хоккей
Сборной России Кубок Карьяла не удался
Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru 05:07
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Ведомости 19:01
Происшествия
СПбГУ уволил Наполеона-расчленителя Соколова после случившегося
Санкт-Петербургский государственный университет, в котором Олег Соколов занимал должность доцента и преподавателя истории, прекратил всяческие отношения с Наполеоном-расчленителем.
Невские Новости 11:23