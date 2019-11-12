Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони. «Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент»,— сказал господин Ирони. Ранее Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию господина Буркова.
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Коммерсантъ16:35

Адвокат сообщил, что власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

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