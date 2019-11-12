Политика
КоммерсантъРоссиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони. «Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент»,— сказал господин Ирони. Ранее Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию господина Буркова.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол
Месси пока не планирует продлевать контракт с «Барсой»
Metaratings вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина впервые сделала заявление о пластических операциях
Комсомольская правда вчера в 16:30
Футбол
Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Спорт-Экспресс вчера в 09:06
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Газета.Ru вчера в 06:00
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Армия и оружие
В Китае рассказали о способности России 10 раз уничтожить США
Есть еще Россия, которая способна уничтожить территорию Штатов минимум 10 раз, пишет китайское издание Sohu.
Известия вчера в 23:02
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку
Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.
Известия 08 ноября в 21:05
Общество
К отшельнице Агафье Лыковой на заимку приехал племянник
У отшельницы Агафьи Лыковой, которая живет в хакасской тайге, побывал двоюродный племянник Антон, - сообщает ТАСС.
АиФ Красноярск вчера в 23:30
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 10 ноября в 05:36
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском вчера в 11:56
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета вчера в 08:01
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.
Новые автомобили вчера в 22:40
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит экран нового типа
Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит экран с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.
iXBT.com вчера в 05:45
Армия и оружие
США напуганы появлением российских С-400 в тылу НАТО
Страх объясним, ведь в учениях принимал участие дивизион российских ЗРК С-400 и батарея «Панцирь-С».
Rusvesna.su вчера в 21:00
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия вчера в 11:43
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Гаджеты
Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.
ToDay News Ufa вчера в 14:58
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30