с чего всё началось

Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в Соединенные Штаты Америки. Ранее его задержали в аэропорту Тель-Авива по запросу из Вашингтона. Это произошло в 2015 году – его в совершении преступлений в сфере кибербезопасности.

В США подтвердили экстрадицию россиянина из Израиля

Политика Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.

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Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Общество Шесть уголовных дел возбуждено из-за невозврата Фонду кино субсидий По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, по результатам проверок возбуждено шесть уголовных дел и 13 процессуальных проверок из-за уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.

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Здоровье В Амурской области выявили бешенство у коров Специалисты Россельхознадзора выявили вирус бешенства у коров в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области, сообщается в среду на сайте регионального управления ведомства.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Экономика Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.

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Политика Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.

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Политика Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.

Происшествия Жильцов сгоревшего дома в Твери поселили в гостиницы В Твери жильцам пострадавших от пожара квартир дома № 122 во Дворе Пролетарки выделили номера в гостиницах на первое время.