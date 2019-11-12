Политика
Piter.tvВ США подтвердили экстрадицию россиянина из Израиля
Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в Соединенные Штаты Америки. Ранее его задержали в аэропорту Тель-Авива по запросу из Вашингтона. Это произошло в 2015 году – его в совершении преступлений в сфере кибербезопасности.
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с чего всё началось
Накануне в российском посольстве в Тель-Авиве заявили, что решение об экстрадиции Буркова "не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств".Грани.рувчера в 02:20
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Политика
Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости вчера в 16:11
Фигурное катание
ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе
Metaratings вчера в 05:05
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество
Шесть уголовных дел возбуждено из-за невозврата Фонду кино субсидий
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, по результатам проверок возбуждено шесть уголовных дел и 13 процессуальных проверок из-за уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.
Культуромания вчера в 08:41
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Здоровье
В Амурской области выявили бешенство у коров
Специалисты Россельхознадзора выявили вирус бешенства у коров в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области, сообщается в среду на сайте регионального управления ведомства.
ТАСС вчера в 21:16
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 11 ноября в 15:12
Экономика
Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии
Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
ИА Хакасия вчера в 23:32
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика
Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников
Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
Росбалт вчера в 22:59
Авто
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7. Автомобиль позиционируется как модель 2020 модельного года и будет отличаться от предшественника измененной внешностью в соответствии с фирменной стилистикой марки.
Tvoe-avto.com 11 ноября в 16:08
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Газета.Ru вчера в 23:26
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета вчера в 09:33
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Вести.Ru вчера в 03:58
Фигурное катание
Появилось видео нового показательного номера Медведевой
Metaratings 11 ноября в 10:57
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Известия вчера в 02:31
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия
Жильцов сгоревшего дома в Твери поселили в гостиницы
В Твери жильцам пострадавших от пожара квартир дома № 122 во Дворе Пролетарки выделили номера в гостиницах на первое время.
Известия вчера в 13:41
Политика
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58