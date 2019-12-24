ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму гражданина РФ Ивана Яцкина по обвинению в государственной измене. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, россиянина арестовали и этапом отправили в Москву.

Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

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