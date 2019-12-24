Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоссиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. Как сообщил источник, мужчину этапировали для следственных действий в Москву.
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Источник: в Крыму арестовали россиянина Яцкина по делу о госизмене

ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС03:14

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Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

Газета.Ru06:27

СМИ: в Крыму арестовали россиянина по обвинению в госизмене

Московский Комсомолец03:26

ФСБ задержала россиянина за госизмену

Lenta.ru04:00

В Крыму арестован обвиняемый в госизмене

Коммерсантъ03:45

СМИ: В Крыму по обвинению в госизмене арестован россиянин

Life.ru03:37

В Симферополе задержали россиянина по делу о госизмене

Известия04:27

Источник: в Крыму арестовали россиянина Яцкина по делу о госизмене

ТАСС03:14
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Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
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Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщил что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
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Президент «Урала» — о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о новых правилах, связанных с критикой судей.
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Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
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СК в Уфе проверит информацию о травле школьницы старшеклассниками

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