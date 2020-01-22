Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.

с чего всё началось

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева.

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Технологии ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Происшествия Губернатор Ставропольского края попал в ДТП Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.

Технологии Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

Общество В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.

Общество Новым министром культуры России стала Ольга Любимова Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.

Политика Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».

Кино Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Экономика Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Политика Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.