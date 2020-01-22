Происшествия
RT на русскомДва человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева.
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Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось
Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.78.ru09:54
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Проверки по выявлению заболевших коронавирусом на работу Пулково не повлияли
Петербургский дневник13:47
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