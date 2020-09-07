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Российская газета
Российская газета

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.В источнике
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DP.RU

Штраф за COVID-тест, расходы на пандемию и доработка закона о балконах: Петербург 7 сентября

DP.RUвчера в 15:00
Фонтанка.Ру

Петербуржца наказали за молчание о ковиде на сайте «Госуслуг» после возвращения из-за границы. Это первый подобный штраф

Фонтанка.Рувчера в 12:00
78.ru

В Петербурге впервые вынесли штраф за запоздалую публикацию результатов теста на COVID-19

78.ruвчера в 10:00
Петербургский дневник

Первый петербуржец оштрафован на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

Петербургский дневниквчера в 11:13
Невские Новости

Стали известны подробности о не выложившем вовремя тест на КОВИД мужчине

Невские Новостивчера в 11:59
КП - Санкт-Петербург

Первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус выписали в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 11:40
РИА Новости

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

РИА Новостивчера в 09:51

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Известиявчера в 16:27
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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В Татарстане сняли с муниципальных выборов 13 независимых кандидатов

Зеленодольский городской суд в Татарстане снял с муниципальных выборов 13 независимых кандидатов, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью.
Новая газетавчера в 13:57

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Evo-rus.com5 сентября в 04:01
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
3DNewsвчера в 05:46