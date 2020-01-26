Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.
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с чего всё началось

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.
РЕН ТВ03:14

Подробнее о событии

Россиянин почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Взгляд.ру04:07

Задержан отправивший в США секретную военную радиостанцию калужанин

Газета.Ru07:23

Россиянин попытался отправить в США военную радиостанцию

Московский Комсомолец05:24

Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»

Lenta.ru04:43

Задержан мужчина, пытавшийся передать в США военную радиостанцию — СМИ

REGNUM07:15

Житель России задержан за попытку переслать военную радиостанцию в США

Говорит Москва03:27

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

РЕН ТВ03:14
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Армия и оружие

ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе

С начала суток в пятницу, 24 января, в результате перестрелок в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения.
ИА Новороссия 24 января в 14:00
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае

Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Журналистская правда 06:17
Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установился весьма эффективный рабочий контакт.
РБК 06:43
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс вчера в 13:24
Армия и оружие

США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия

В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.
Профиль вчера в 06:32
Спорт

Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Шоу-бизнес

Бузова напугала поклонников покрывшимся пятнами лицом

Лицо 34-летней Ольги Бузова покрылось ужасными пятнами.
Shraibikus News вчера в 11:54
Общество

В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Здоровье

В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку

Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Lenta.ru 06:29
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Экономика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 06:54
Политика

Депутат Госдумы ответила на заявление Водонаевой о рожающем быдле

Нельзя называть людей быдлом, ориентируясь лишь на низкий доход семьи, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина 26 января журналистам, комментируя скандальную фразу телеведущей о рожающем быдле, передают РИА Новости.
Красная весна 06:45
Происшествия

В Ленобласти опрокинулась маршрутка, один погиб, пять пострадало

REGNUM 06:02
Технологии

Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров

Красная весна вчера в 17:55
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
НТВ 04:27
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Общество

Губернатор Краснодарского края сравнил гигантскую свалку с Мамаевым курганом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев несколько раз сравнил свалку в Белореченском районе, на гигантские размеры и вонь которой жалуются местные жители, с Мамаевым курганом.
Lenta.ru 05:26
Наука

Выращенные в лаборатории железы змей заставили производить яд

Биологи из Утрехтского университета (Нидерланды) вырастили в лаборатории ядовитую железу змеи и заставили ее производить яд.
МедиаПоток вчера в 04:01
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 24 января в 05:13
Политика

США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 24 января с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном предупредил его об опасности, связанной с участием китайской корпорации Huawei в строительстве сетей 5G на территории Великобритании.
Вести.Ru 07:35
Здоровье

Россиянка рассказала об обстановке в китайской Ухани

Россиянка, которая живет в Ухани и работает хореографом, рассказала о ситуации, сложившейся в городе в связи с новым коронавирусом.
OAnews 07:03
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом

REGNUM 07:14
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