Общество
Газета.RuРоссиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1. По данным РЕН ТВ, он отправил технику по почте из Калужской области еще в апреле 2019 года.РЕН ТВ03:14
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