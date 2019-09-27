Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС. Россиянин был задержан 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной полиции.

Россиянина задержали в Испании по запросу США

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