Общество
ТАССРоссиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных
Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности.
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Армия и оружие
Украинская армия за сутки дважды обстреляла ЛНР
ВСУ за сутки один раз открывали огонь по ЛНР.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Политика
Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина
Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Происшествия
Семилетняя девочка покалечилась на камчатской базе «Эдельвейс»
Следователи проводят проверку по факту инцидента на горнолыжной базе «Эдельвейс», где тяжелые травмы получила девочка 2012 года рождения, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Происшествия
Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии
Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Экономика
В четверг цены на авиабилеты за рубеж подорожают на 10 %
С 12 марта стоимость билетов будут рассчитывать исходя из курса 82 рубля за евро, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.«У пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам», - пояснил Горин изданию «Российская газета».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал с ее мужем, рэпером Джиганом.
Авто
Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
Международный нью-йоркский автосалон, запланированный на начало апреля, отложили до августа из-за распространения коронавируса, сообщает портал Verge со ссылкой на организаторов.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Кино
Главный приз кинофестиваля «Дух огня» достался «Преступному человеку»
Главный приз международного кинофестиваля «Золотая тайга» (и 600 000 рублей) достался фильму «Преступный человек», режиссеру Дмитрию Мамулия.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Авто
В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
BMW отзывает в нашей стране 35 единиц авто BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
Игры
Появились первые оценки Ori and the Will of the Wisps
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.