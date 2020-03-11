Общество

ТАССТАССРоссиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных

Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности.
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Россиянин задержан в Нью-Йорке по подозрению в продаже персональных данных

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ФБР арестовало россиянина, связанного с Deer.io

BIS Journal10:05
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