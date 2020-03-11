Общество
КоммерсантъВ США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
Посольство РФ в США получило уведомление о задержании россиянина и находится на связи с правоохранительными органами, сообщили «Интерфаксу» в дипломатическом ведомстве. Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
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Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Здоровье
В России резко возросло количество заболевших коклюшем
На территории России резко увеличилось число заболевших коклюшем. В прошлом году заболели 14 406 человек.
Общество
Иммунолог Бессмертный заявил о вреде для здоровья частого мытья рук
Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой, – отметил в эфире радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
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В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
Происшествия
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске
Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Хоккей
КХЛ отреагировала на запрет массовых мероприятий в Москве
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исполнит указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве из-за распространения китайского коронавируса.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия
Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Красносельском районе Петербурга, у них изъяли охолощенный автомат и муляжи гранат, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Кино
Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Политика
Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина
Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Украинец предлагает подключить к формату парламентариев. Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Общество
Россию ждет резкое похолодание и снег
Специалисты Росгидрометцентра предупредили о резком похолодании со снегом.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать правильную пасту в магазине
Мука твердых сортов пшеницы содержит такую комбинацию углеводов и белка, благодаря которой продукт можно приготовить до состояния "аль денте", когда макароны не до конца проварены, - именно так готовят пасту в Италии.
Политика
Путин оценил отношения России и США «на троечку»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».