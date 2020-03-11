Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Посольство РФ в США получило уведомление о задержании россиянина и находится на связи с правоохранительными органами, сообщили «Интерфаксу» в дипломатическом ведомстве. Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
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Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову

РИА Новости01:36

Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

RT на русскомвчера в 19:21

ФБР арестовало россиянина, связанного с Deer.io

BIS Journalвчера в 10:05

Генконсульство России в Нью-Йорке уведомлено о задержании россиянина Фирсова

ТАССвчера в 18:51

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Коммерсантъвчера в 17:28

Американские силовики задержали россиянина по подозрению в продаже данных

News.ruвчера в 16:46

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

РБКвчера в 18:06
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Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Здоровье

В России резко возросло количество заболевших коклюшем

На территории России резко увеличилось число заболевших коклюшем. В прошлом году заболели 14 406 человек.
Вести Подмосковья вчера в 04:36
Общество

Иммунолог Бессмертный заявил о вреде для здоровья частого мытья рук

Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой, – отметил в эфире радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
Волгоградская правда 00:15
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Экономика

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости вчера в 18:47
Гаджеты

Xiaomi Mi A2 Lite получил обновление до Android 10

В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
Vevby.ru вчера в 23:56
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Происшествия

Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Вести.Ru 02:17
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Хоккей

КХЛ отреагировала на запрет массовых мероприятий в Москве

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исполнит указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве из-за распространения китайского коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:30
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия

Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Красносельском районе Петербурга, у них изъяли охолощенный автомат и муляжи гранат, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:53
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Кино

Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»

Popcornnews.ru вчера в 04:45
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Политика

Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина

Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Newstracker.ru вчера в 12:42
Политика

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Украинец предлагает подключить к формату парламентариев. Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".
Piter.tv 00:54
Шоу-бизнес

Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru вчера в 18:55
Общество

Россию ждет резкое похолодание и снег

Специалисты Росгидрометцентра предупредили о резком похолодании со снегом.
Известия Мордовии вчера в 07:51
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать правильную пасту в магазине

Мука твердых сортов пшеницы содержит такую комбинацию углеводов и белка, благодаря которой продукт можно приготовить до состояния "аль денте", когда макароны не до конца проварены, - именно так готовят пасту в Италии.
ТАСС 01:00
Политика

Путин оценил отношения России и США «на троечку»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Коммерсантъ 03:16
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