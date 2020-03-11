ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией. Об этом сообщает портал ZDNet со ссылкой на документы Федерального окружного суда Южного округа Калифорния.

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

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