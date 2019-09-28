Происшествия

ИзвестияИзвестияРоссиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США

По данным газеты Las Privincias, россиянин прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации. Это не первое задержание российских граждан Соединенными Штатами.
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В Испании по запросу США задержали россиянина

РБКвчера в 20:13

В Испании по запросу США задержан россиянин

ТАССвчера в 17:23

Россиянин задержан в испанской Валенсии по запросу США

Российская газетавчера в 18:00

По запросу США в Испании задержан гражданин России

Вести.Ruвчера в 17:46

Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии

РИА Новостивчера в 17:46

В Испании по запросу США задержали россиянина

РЕН ТВвчера в 17:32

В Испании по запросу США задержан россиянин

RT на русскомвчера в 18:19
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Футбол

Павел Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»

Все про Спорт ру вчера в 16:16
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма

Радио Комсомольская правда 26 сентября в 05:56
Шоу-бизнес

Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.
Телепрограмма вчера в 09:25
Хоккей

Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» над «Вашингтоном»

В другом матче дня "Торонто Мейпл Ливз" на выезде в серии буллитов победил "Детройт Рэд Уингз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Вести.Ru 00:45
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о количестве атак на авиабазу Хмеймим

Военное обозрение вчера в 07:48
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Футбол

Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15
Авто

Казанец пережил банкротство и построил сеть автомобильных салонов

iReactor вчера в 08:36
Политика

США ввели новые санкции против России

В сообщении американских властей говорится, что, внеся в черный список перечисленные суда, компании и физические лица, они ликвидировали схему обхода санкций, направленную на содействие „доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии“.
Рамблер 26 сентября в 11:42
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru 26 сентября в 01:06
Общество

Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Гаджеты

В КНДР представили смартфон для корейцев

MobiDevices вчера в 15:11
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service 26 сентября в 10:17
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Общество

Россиянам могут запретить курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Происшествия

В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком

Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.
РИА Новости 00:28
Политика

Лавров: заявления США меняются в зависимости от настроения

Ранее Лавров заявил, что Москва попытается вернуть «в нормальное русло» условия работы российских дипломатов в США и их американских коллег в России.
RT на русском вчера в 21:00
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

AFP: при взрыве в Кандагаре пострадали 15 человек

ТАСС 01:09
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем уходе из «Уральских пельменей»

Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».
iReactor вчера в 23:03
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Футбол

Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за предел страны в связи с пребыванием под стражей.
RT на русском 01:29
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец 26 сентября в 18:43
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Здоровье

Геронтолог рассказал, как замедлить старение

Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
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