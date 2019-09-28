с чего всё началось

По данным газеты Las Privincias, россиянин прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации. Это не первое задержание российских граждан Соединенными Штатами.

Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США

Политика CNN: подал в отставку Курт Волкер Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку.

Здоровье Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца В этом году впервые в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной с начала ХХI века.

Общество Джигурда и Лисовец отреагировали на запрет курения на балконах Влад Лисовец, в свою очередь, считает очень странным запрет курения на балконах собственных квартир.

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Происшествия Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.

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Политика В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Происшествия В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Авто McLaren подтвердил разрыв с Renault в конце 2020 года Команда McLaren и компания Renault официально объявили, что прекратят сотрудничество в Формуле 1 по окончании сезона 2020 года.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Наука Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.

Общество Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве "Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.

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Технологии Суверенный интернет включили на Урале Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.