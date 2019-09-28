Происшествия
ИзвестияРоссиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
По данным газеты Las Privincias, россиянин прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации. Это не первое задержание российских граждан Соединенными Штатами.
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с чего всё началось
Ранее газета Las Provincias сообщала о задержании в аэропорту Валенсии россиянина Александра К., прибывшего в Испанию со своей женой и семилетним сыном.РБКвчера в 20:13
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