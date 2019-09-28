Происшествия

ИзвестияИзвестияРоссиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США

По данным газеты Las Privincias, россиянин прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации. Это не первое задержание российских граждан Соединенными Штатами.
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с чего всё началось
Ранее газета Las Provincias сообщала
 о задержании в аэропорту Валенсии россиянина Александра К., прибывшего в Испанию со своей женой и семилетним сыном.
РБКвчера в 20:13

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Россиянин задержан в испанской Валенсии по запросу США

Российская газетавчера в 18:00

В Испании по запросу США задержали россиянина

РБКвчера в 20:13

В Испании по запросу США задержан россиянин

RT на русскомвчера в 18:19

В Испании по запросу США задержали россиянина, подозреваемого в причастности к интернет-мошенничеству

Эхо Москвы03:30

Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии

РИА Новостивчера в 17:46

В Испании по запросу США задержали россиянина

РЕН ТВвчера в 17:32

В Испании по запросу США задержан россиянин

ТАССвчера в 17:23
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