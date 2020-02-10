Происшествия
Lenta.ruРоссиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро
Полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила изданию «МВД-Медиа». По ее словам, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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Кино
Стали известны победители премии «Оскар»
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
HTML-страницы, которые загружаются с TON Sites, имеют возможность показывать ссылки, созданные по протоколу «ton://».
Экономика
ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок
В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Технологии
В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои
В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Общество
Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин
Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы
Василий Кусков и Арман Сангынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно.
Общество
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о массовых обысках в Забайкальском крае
В Забайкальском крае сотрудники ФСБ провели массовые обыски у последователей «Свидетелей Иеговы».
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Общество
Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец
Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Футбол
«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»
«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики получат гиперзвуковые ракеты
В модернизированном образце улучшили ряд особенностей бомбардировщика, в числе которых пилотажно- навигационное оборудование, комплекс радиоэлектронного противодействия, комплекс связи, радиолокационная станция, а также система управления.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Пользователи Windows 7 уже поминают компанию Microsoft.
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Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».