Полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила изданию «МВД-Медиа». По ее словам, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Экономика ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

Общество ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Технологии В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».

Общество Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Политика Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.