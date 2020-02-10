Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила изданию «МВД-Медиа». По ее словам, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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