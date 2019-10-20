Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах. Один из них зрители встретили бурными аплодисментами. Россиянка переправила мяч в ворота пяткой.

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

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