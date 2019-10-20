Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемРоссиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах. Один из них зрители встретили бурными аплодисментами. Россиянка переправила мяч в ворота пяткой.
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Россиянка Карпова забила гол-шедевр за «Севилью». Видео

Чемпионатвчера в 19:30

Российская футболистка Карпова забила эффектный гол пяткой в Испании

Sport24.ruвчера в 18:34

Супергол Надежды Карповой за «Севилью»

Спорт-Экспрессвчера в 19:42

Российская футболистка «Севильи» забила пяткой, а через несколько минут оформила дубль

Sportbox.RUвчера в 19:08

Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне

Sports.ruвчера в 20:02

Карпова сделала дубль в матче против «Эспаньола». Один из голов она забила пяткой

Бомбардир.рувчера в 18:33

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Спорт день за днемвчера в 20:41
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
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Ветеринар в городе Нижнекамск Республики Татарстан отказалась принимать умирающую собаку, которую сбил таксист.
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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
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Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

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Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
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Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

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Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
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Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
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