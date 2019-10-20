Футбол
Спорт день за днемРоссиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах. Один из них зрители встретили бурными аплодисментами. Россиянка переправила мяч в ворота пяткой.
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Российская футболистка «Севильи» забила пяткой, а через несколько минут оформила дубль
Sportbox.RUвчера в 19:08
Карпова сделала дубль в матче против «Эспаньола». Один из голов она забила пяткой
Бомбардир.рувчера в 18:33
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Спорт день за днемвчера в 20:41
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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Футбол
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
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Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
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Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
Шоу-бизнес
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Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
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Ученые выявили опасность футбола для мозга
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си".
Кино
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Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
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Спикер палаты общин Джон Беркоу блокировал вынесение на голосование премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сделки с Евросоюзом.
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Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
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Общество
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Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.