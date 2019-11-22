Фигурное катание
Газета.RuРоссиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро. 16-летняя спортсменка за свой прокат получила 85,04 балла.
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Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Хоккей
Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу
Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Происшествия
Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Космос
Астронавты МКС вновь выйдут в открытый космос для ремонта спектрометра
Сегодня, 22 ноября, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган снова выйдут в открытый космос. Им предстоит ремонт спектрометра.
Общество
Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Общество
Гендиректор «Победы» пожаловался на аэропорт Перми
Топ-менеджер пожаловался, что в прошлом году у "Победы" было около 50 порезов и повреждений шасси, а с начала этого года уже в два раза больше – 104 повреждения.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Единоборства
Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.
Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Футбол
Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Гаджеты
Наушники Surface Earbuds выйдут в будущем году
Компания Microsoft отложила выпуск беспроводных наушников Surface Earbuds, которые анонсировали в начале октября.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Технологии
Внедрение блокчейна в контейнерные перевозки перенесли на 2020 год
В первом-втором квартале 2020 года датская судоходная компания AP Moller Maersk и ФГУП «Морсвязьспутник» планируют начать оформление контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга с помощью блокчейн-платформы TradeLens.