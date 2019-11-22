Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuРоссиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро. 16-летняя спортсменка за свой прокат получила 85,04 балла.
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