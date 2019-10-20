Фигурное катание

КоммерсантъКоммерсантъРоссиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе. По сумме за короткую и произвольную программу она получила 227,76 балла.
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Анна Щербакова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка России (2019). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России.
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