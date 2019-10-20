Фигурное катание
КоммерсантъРоссиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе. По сумме за короткую и произвольную программу она получила 227,76 балла.
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