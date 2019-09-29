Спорт

Lenta.ruLenta.ruРоссиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Сидорова — единственная из участниц, которой удалось преодолеть планку на высоте 4 метра 95 сантиметров.
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