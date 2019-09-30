Спорт

Вести.RuВести.RuРоссиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль. Она преодолела планку на высоте 4 метра 95 сантиметров, показав лучший результат дня.
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«Приятно было смотреть». Исинбаева поздравила Сидорову с победой на ЧМ по легкой атлетике

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«Просто офигеть. Я еще не особенно врубилась, что происходит». Анжелика Сидорова — чемпионка мира!

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