На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль. Она преодолела планку на высоте 4 метра 95 сантиметров, показав лучший результат дня.

Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Гаджеты Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.

Политика Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Футбол «Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед» Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Политика Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Футбол «Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Политика Захарова призвала Вашингтон обнародовать стенограммы переговоров Обамы Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США опубликовать стенограммы выступлений и телефонных разговоров бывшего американского лидера Барака Обамы.

Армия и оружие Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона» Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Политика Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Кино В киновселенную Marvel вернется Человек-паук В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.

Происшествия Все лесные пожары в России потушены В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Футбол Глава «Бока Хуниорс» не исключил переход Ибрагимовича Председатель совета директоров аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Хорхе Анро заявил, что команда может подписать форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича .

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Авто ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Музыка Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.