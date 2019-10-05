Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс». По его данным, мать продавала девочку педофилам.
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с чего всё началось

Жизнь в клетке: в орловскую больницу доставили ребёнка-маугли

По словам главного врача Людмилы Крыловой, в прошлую среду ребёнка привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Девочка проживала в Орловском районе, накануне попадания в больницу вместе с матерью ездила в гости в Дмитровский район, откуда её и увезли в больницу.
ОрёлТаймсвчера в 09:09

Подробнее о событии

В Орле сообщили подробности жизни истощенной девочки: мать возила ее в сумке и сдавала педофилам

URA.Ru14:44

В орловскую больницу привезли девочку-маугли. Мать продавала ее в сексуальное рабство за водку

Орелградвчера в 09:33

Жила в клетке, мычала и не знала, что такое кровать: Одиннадцатилетнюю «девочку-маугли» привезли в больницу

Царьград04:17

В орловскую больницу попала девочка-маугли

АиФ - Черноземьевчера в 10:04

СМИ: в орловскую больницу привезли измученную и истощенную девочку-маугли

ТРК Истокивчера в 09:57

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

Lenta.ru10:53

Жизнь в клетке: в орловскую больницу доставили ребёнка-маугли

ОрёлТаймсвчера в 09:09
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Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Происшествия

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.
Lenta.ru 15:05
Наука

Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения

Были исследованы три различных типа местности на территории Швеции: пальзы с вечной мерзлотой (торфяные бугры, сформировавшиеся в результате льдообразования), болотистые почвы с подтаивающей мерзлотой и «полноценное» болото.
Naked Science 17 октября в 12:19
Футбол

«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым

Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings 14:59
Игры

В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Происшествия

В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе

Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 09:39
Наука

Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов

Живущие в пустыне Сахара муравьи вида Cataglyphis bombycina оказались одними из самых быстрых живых существ на планете, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).
МедиаПоток 17 октября в 07:59
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 17 октября в 08:21
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Футбол

Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых

Вечерняя Москва 13:34
Единоборства

Президент UFC: «Теперь Хабиб диктует условия, а не Конор»

FightTime.ru 01:54
Происшествия

Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае

Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Взгляд.ру 14:55
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости вчера в 18:14
Армия и оружие

Российский военный спутник разделился на орбите

«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 17 октября в 05:40
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами

Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности

Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии

Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 17 октября в 16:38
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
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