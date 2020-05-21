По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

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