Происшествия
Lenta.ruРоссиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).
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Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.
Lenta.ru 12:27
Происшествия
В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников
Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.
Lenta.ru 11:41
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Общество
В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки
Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
RT на русском 11:23
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Политика
Путин сообщил об отложенном военном призыве для выпускников школ
Призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.
РБК 08:03
Футбол
Три футболиста «Оренбурга» переболели коронавирусом
Три игрока футбольного клуба "Оренбург" переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.
МК-Спорт 11:26
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Футбол
Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел
Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 08:49
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Майкоп, 21 мая 2020, 09:24 — REGNUM Совет народных депутатов Красногвардейского района Адыгеи, где возникла вспышка заболеваемости COVID-19, досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Альберта Османова.
REGNUM 02:24
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы
Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой Сегодня стало известно, что Татьяна Навка полностью вылечилась от COVID-19 и выписалась из больницы.
Вокруг ТВ 07:27
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru 07:54
Единоборства
Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика
Украинский борец Богдан Грицай рассказал о том, почему бросил вызов Александру Усику.
ProstoProSport 12:06
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Игры
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
Российская газета 11:15
Шоу-бизнес
Горячее фото Ким Кардашьян в белом бикини собрало 2 млн лайков
Всего за несколько часов фотография набрала более 2 млн лайков и множество комментариев.
РЕН ТВ вчера в 21:57