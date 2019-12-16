Общество
Lenta.ruРоссиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список десяти самых заметных новых миллиардеров в мире по версии американского журнала Forbes. Материал опубликован на сайте издания. По состоянию на декабрь 2019 года состояние Бакальчук составляет миллиард долларов.
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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров
Коммерсантъвчера в 21:35
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