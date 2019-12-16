Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список десяти самых заметных новых миллиардеров в мире по версии американского журнала Forbes. Материал опубликован на сайте издания. По состоянию на декабрь 2019 года состояние Бакальчук составляет миллиард долларов.

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

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