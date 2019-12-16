Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список десяти самых заметных новых миллиардеров в мире по версии американского журнала Forbes. Материал опубликован на сайте издания. По состоянию на декабрь 2019 года состояние Бакальчук составляет миллиард долларов.
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Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

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Гражданка РФ попала в список самых заметных новых миллиардеров

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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

Коммерсантъвчера в 21:35
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Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

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Энергетика

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

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Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

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Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Космос

Центр по наблюдению за опасными для Земли астероидами откроют в России

Центр по отслеживанию опасных астероидов создадут в России.
News.ru 12 декабря в 16:03
Гаджеты

Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами

В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
iXBT.com вчера в 13:42
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Общество

Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году

Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Газета.Ru вчера в 23:35
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Кино

Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»

ИА REX 13 декабря в 10:45
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
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Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК вчера в 04:04
Здоровье

Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом

Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит в себе набор мер для улучшения положения больных муковисцидозом; комплекс мер рассчитан на период до конца 2020 года.
РБК 01:00
Общество

В РФ собираются штрафовать на 120 тысяч работающих пенсионеров

Если пенсионер уже получает пенсию с индексацией и надбавками, но продолжает подрабатывать, то его могут оштрафовать на 120 тыс. рублей.
Независимый публицист вчера в 22:10
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета вчера в 09:49
Общество

Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»

Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
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Общество

Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском 14 декабря в 08:11
Происшествия

При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок

В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия

Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала в эфире телеканала НТВ первую из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсений Шульгин.
РИА Новости вчера в 21:44
Космос

«Роскосмос» запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС

"Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС.
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Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
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Американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян» канала E! с 2007 года, основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года. В 2019 году в возрасте 21-ого года стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга.
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Российский предприниматель
Российская предпринимательница, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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