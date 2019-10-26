Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Медики не дают разрешения на её транспортировку на родину, сообщает издание «Фонтанка». По его информации, 31-летняя Кира Шиловская прилетела на отдых 13 октября вместе с мамой и дочкой.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Затряслась на кровати и захрипела: молодая мама из Петербурга впала в кому в Анталье, родные пытаются вернуть её домой

31-летняя петербурженка Кира Шиловская попала в больницу на отдыхе в Анталье в тяжелом состяонии. Турецкие медики неделю не дают разрешения на её транспортировку на Родину.
Фонтанка.Рувчера в 17:10

Подробнее о событии

В Анталье петербурженка впала в кому после инсульта

Gazeta.SPbвчера в 19:07

Друзья впавшей в кому в Анталье петербурженки ищут помощь среди русских неврологов

Невские Новостивчера в 22:26

Туристка из Петербурга впала в кому после инсульта в Анталье

78.ruвчера в 20:00

Жительница Петербурга впала в кому в Турции

Петербургский дневник01:32

Впавшую в кому туристку в Турции не позволяют вернуть в Петербург

РЕН ТВвчера в 19:19

Затряслась на кровати и захрипела: молодая мама из Петербурга впала в кому в Анталье, родные пытаются вернуть её домой

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Трагедия в Анталье. Петербурженка, у которой на отдыхе случился инсульт, находится в крайне тяжелом состоянии

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Армия и оружие

Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ

«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.
RT на русском 05:12
Авто

АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Автоновости дня 02:50
Футбол

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Чемпионат вчера в 11:50
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 25 октября в 08:28
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

Взрыв в новокузнецкой многоэтажке: Следком проводит проверку

В результате пострадали женщина и мужчина. По данному факту Следком проводит доследственную проверку.
Сибдепо 01:53
Авто

УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452

На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Хоккей

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль

Чемпионат вчера в 15:24
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
РБК 03:16
Авто

Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 25 октября в 02:31
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости вчера в 08:06
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Происшествия

Под Калугой иномарка сбила насмерть женщину с ребенком на «зебре»

Ридус вчера в 13:11
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

Опубликовано видео с места предположительной ликвидации аль-Багдади

Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.
РИА Новости 04:56
Космос

Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Портал Поиск 03:38
Политика

Украинские неонацисты отказались мириться с «хамом» Зеленским

Новый День вчера в 15:15
Общество

Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»

Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
Телепрограмма вчера в 11:46
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Авто

Когда вернутся льготные автокредиты

В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года.
Российская газета 03:35
Наука

В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи

Мексиканские археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили загадочные барельефы доколумбовой эпохи в туннеле, который был частью построенной при ацтеках дамбы.
МонаВиста вчера в 13:13
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском вчера в 16:28
Политика

Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 00:02
Главное