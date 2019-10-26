31-летняя петербурженка Кира Шиловская попала в больницу на отдыхе в Анталье в тяжелом состяонии. Турецкие медики неделю не дают разрешения на её транспортировку на Родину.

с чего всё началось

Медики не дают разрешения на её транспортировку на родину, сообщает издание «Фонтанка». По его информации, 31-летняя Кира Шиловская прилетела на отдых 13 октября вместе с мамой и дочкой.

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Авто АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором 26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Авто УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452 На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Авто Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.

Политика Опубликовано видео с места предположительной ликвидации аль-Багдади Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.

Здоровье Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.

Авто Когда вернутся льготные автокредиты В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года.

Наука В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи Мексиканские археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили загадочные барельефы доколумбовой эпохи в туннеле, который был частью построенной при ацтеках дамбы.