Происшествия
Говорит МоскваРоссиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Медики не дают разрешения на её транспортировку на родину, сообщает издание «Фонтанка». По его информации, 31-летняя Кира Шиловская прилетела на отдых 13 октября вместе с мамой и дочкой.
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с чего всё началось
Затряслась на кровати и захрипела: молодая мама из Петербурга впала в кому в Анталье, родные пытаются вернуть её домой
31-летняя петербурженка Кира Шиловская попала в больницу на отдыхе в Анталье в тяжелом состяонии. Турецкие медики неделю не дают разрешения на её транспортировку на Родину.Фонтанка.Рувчера в 17:10
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Друзья впавшей в кому в Анталье петербурженки ищут помощь среди русских неврологов
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