Общество
Вести.Ru«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Кемеровчанка Ксения Кривко стала победительницей на четырнадцатом по счету конкурсе Mrs Globe - 2020. Состязание на самую красивую в мире замужнюю женщину проходило в субботу китайском городе Шэнчьжэнь. И россиянка стала "миссис Земной шар", получив заветную корону.
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
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Российские спортсмены поедут на Олимпиаду как команда ОКР
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Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Саммит «нормандской четверки» может спровоцировать новый Майдан на Украине
С другой стороны, представитель Крыма в Госдуме Руслан Бальбек скептически относится к идее нового переворота.
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Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения могут быть уточнены.
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
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«Толстый монстр и хам»: Виталий Милонов высказался о Максиме Фадееве
Депутат Госдумы Виталий Милонов в передаче «Секрет на миллион» на НТВ нелицеприятно высказался о музыканте Максиме Фадееве.