Общество
РИА НовостиРоссиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Политика
В Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко
Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Здоровье
Врачи рассказали о помогающих быстро справиться с кашлем средствах
Специалисты рассказали, как можно быстро справиться с кашлем. Об этом пишет портал «Актуальные новости» 4 декабря.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Наука
Определен режим питания для похудения
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Происшествия
Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
Футбол
«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью
Предупреждения: де Пауль 34, Мертенс 35, Кальехон 36, Фофана 60, Максимович 79, Окака-Чука 82, Мариу Руй 90+1Удаление: Максимович 80В другом матче игрового дня "Аталанта" обыграла "Верону".
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Армия и оружие
В США спустили на воду авианосец «Джон Ф. Кеннеди»
В США началась торжественная церемония крещения (аналог спуска на воду в России) авианосца «Джон Ф. Кеннеди» (USS John F. Kennedy).
Происшествия
Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми
Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя
Головинский суд Москвы на два месяца арестовал Сергея Медведева, который ранее въехал на машине в вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Музыка
Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта
Ранее Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Читайте также: Меладзе раскритиковал выступление участника шоу «Голос»