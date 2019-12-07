Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Многодетная мать из Кемерова победила в конкурсе «Миссис Земной шар 2020»

ТАСС13:11

Жительница Кемерово Ксения Кривко стала Миссис Земной шар

РЕН ТВ10:37

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

РИА Новости11:25

Жительница Кемерово стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

Известия11:08

Кемеровчанка победила в конкурсе красоты «Mrs Global 2020»

Газета Кемерова10:41

Россиянка стала «Миссис Земной шар»

Взгляд.ру10:38

Россиянка Ксения Кривко завоевала титул «Миссис Земной шар»

Московский Комсомолец11:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru 14:47
Политика

В Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко

Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
Говорит Москва 13:39
Происшествия

Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости 07:36
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Здоровье

Врачи рассказали о помогающих быстро справиться с кашлем средствах

Специалисты рассказали, как можно быстро справиться с кашлем. Об этом пишет портал «Актуальные новости» 4 декабря.
Известия 05 декабря в 02:09
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera 10:00
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Фигурное катание

Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при

Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 14:43
Происшествия

Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:19
Гаджеты

OnePlus 8 Lite появился на рендерах

В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
The GEEK 03:03
Футбол

«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью

Предупреждения: де Пауль 34, Мертенс 35, Кальехон 36, Фофана 60, Максимович 79, Окака-Чука 82, Мариу Руй 90+1Удаление: Максимович 80В другом матче игрового дня "Аталанта" обыграла "Верону".
Soccer.ru 13:58
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости вчера в 04:40
Армия и оружие

В США спустили на воду авианосец «Джон Ф. Кеннеди»

В США началась торжественная церемония крещения (аналог спуска на воду в России) авианосца «Джон Ф. Кеннеди» (USS John F. Kennedy).
Национальная служба новостей 10:58
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру 09:38
Происшествия

Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми

Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми.
Известия 13:51
Армия и оружие

Пуск опасной для Крымского моста украинской ракеты сняли на видео

Газета.Ru 13:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 14:24
Происшествия

Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя

Головинский суд Москвы на два месяца арестовал Сергея Медведева, который ранее въехал на машине в вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
РБК 14:03
Кино

«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

РИА Новости 06:39
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
Sportbox.RU 13:26
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Общество

Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
REGNUM 07:10
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости вчера в 12:35
Спорт

Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии

Газета "Авангард" Климовского района Брянской области 08:50
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Музыка

Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта

Ранее Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Читайте также: Меладзе раскритиковал выступление участника шоу «Голос»
Вечерняя Москва 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное