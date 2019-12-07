Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

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Происшествия Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя Головинский суд Москвы на два месяца арестовал Сергея Медведева, который ранее въехал на машине в вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Общество Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.