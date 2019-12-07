Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
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Многодетная мать из Кемерова победила в конкурсе «Миссис Земной шар 2020»

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