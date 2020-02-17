Происшествия

РБКРБКПервая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Токио.
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Второй россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере

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Марков назвал два способа для разрешения ситуации с Diamond Princess и коронавирусом

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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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У россиянки на лайнере Diamond Princess диагностировали коронавирус

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Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русскомвчера в 04:55
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Общество

Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Газета.Ru 06:10
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Происшествия

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
РБК 07:46
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 07:18
Экономика

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:48
Биатлон

Вирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонке

МК-Спорт 09:48
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru вчера в 10:36
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
RT на русском 12:09
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Происшествия

Павленскому предъявили обвинения во Франции

Газета.Ru 14:08
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Происшествия

Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
REGNUM 03:01
Футбол

А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Чемпионат вчера в 10:18
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

RT на русском 05:21
Наука

Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет

Газета DAILY 13:41
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК 14:50
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Авто

Bugatti рассказала о секретных концептах

В Bugatti рассказали о секретных концептах, которые планировали запустить в продажу вместе с Chiron.
Letnews.ru 13:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

Газета.Ru 15:13
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Политика

«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции

В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Газета.Ru 14:45
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Музыка

Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта

Gazeta.SPb 16 февраля в 14:49
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика

США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
Хакасия-Информ вчера в 00:26
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