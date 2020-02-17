Происшествия
РБКПервая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Токио.
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Марков назвал два способа для разрешения ситуации с Diamond Princess и коронавирусом
Народные новостивчера в 12:46
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Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
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С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
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Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Происшествия
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России
Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Экономика
Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения
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ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков
ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Павленскому предъявили обвинения во Франции
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Происшествия
Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
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Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Авто
Bugatti рассказала о секретных концептах
В Bugatti рассказали о секретных концептах, которые планировали запустить в продажу вместе с Chiron.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции
В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.