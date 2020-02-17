На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Токио.

Общество Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

Происшествия Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Экономика Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Экономика ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Авто Bugatti рассказала о секретных концептах В Bugatti рассказали о секретных концептах, которые планировали запустить в продажу вместе с Chiron.

Политика «Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.