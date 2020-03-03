РИА Новости. Россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, косметику и парфюмерию — и российские мужчины планируют дарить именно такие подарки, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Согласно онлайн-опросу, ювелирное украшение хотят получить 41% российских женщин, а косметику и парфюмерию — 40%. Подарочные сертификаты будут рады получить 31% россиянок, а 23% опрошенных женщин хотели бы, чтобы им подарили туристические путевки. Гаджеты интересны 16% россиянок.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Происшествия В Петербурге задержали группу наркодилеров Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Происшествия Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей Правоохранители сняли на видео, как арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.

Происшествия На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Общество Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.

Здоровье Российское посольство в Сеуле свело к минимуму внешние контакты Посольство РФ в Сеуле временно свело к минимуму свои контакты с южнокорейскими партнёрами и принимает все необходимые меры предосторожности в связи с распространением в стране вируса COVID-2019, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Сеуле.