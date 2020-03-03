Общество
РБКРоссиянки назвали желанные подарки на 8 марта
Согласно онлайн-опросу, ювелирное украшение хотят получить 41% российских женщин, а косметику и парфюмерию — 40%. Подарочные сертификаты будут рады получить 31% россиянок, а 23% опрошенных женщин хотели бы, чтобы им подарили туристические путевки. Гаджеты интересны 16% россиянок.
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с чего всё началось
РИА Новости. Россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, косметику и парфюмерию — и российские мужчины планируют дарить именно такие подарки, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:48
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Происшествия
Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
В Петербурге задержали группу наркодилеров
Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Правоохранители сняли на видео, как арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Кассационный суд отменил приговор Константину Котову
Экономика
Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Финансы
Биржевой курс евро достиг 75 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Политика
Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах
Путин добавил, что такое произойдёт в том случае, если власти не будут реагировать.
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ
Общество
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель
Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Здоровье
Российское посольство в Сеуле свело к минимуму внешние контакты
Посольство РФ в Сеуле временно свело к минимуму свои контакты с южнокорейскими партнёрами и принимает все необходимые меры предосторожности в связи с распространением в стране вируса COVID-2019, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Сеуле.
Футбол
ФК «Уфа» выразил недовольство судейством матча с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Уфа» направил претензию по качеству судейства матча «Краснодар» – «Уфа», который прошел 1 марта в Краснодаре и закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.