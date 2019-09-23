Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянки стали позже выходить замуж

Большая часть женщин в России предпочитает выходить замуж в 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года — таким образом, среднестатистическая невеста в стране «постарела» на восемь лет. Это следует из отчета Росстата, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Невесты в России «постарели» на восемь лет

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет - сейчас большая часть женщин выходит замуж в возрасте 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.
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