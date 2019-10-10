Происшествия
Lenta.ruРоссиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
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Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Культура
Бесплатная выставка мировых художников открылась в Воронеже
Блокнот Воронеж 12:32
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Армия и оружие
В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Происшествия
Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии
Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.
Газета.Ru 15:47
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
Здоровье
Употребление перловки может сохранить тонкую талию
МедиаПоток вчера в 12:27
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Кино
Pixar показала новый трейлер мультфильма «Вперед»
В сети появился трейлер анимационного фильма Pixar о жизни сказочных существ: троллей, эльфов и кентавров.
Профиль 15:45
Политика
Зеленский дал всем министрам испытательный срок до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.
Московский Комсомолец 05:25
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Здоровье
Медики назвали помогающие очистить сосуды продукты
Западные эксперты говорят, что для очищения сосудов от холестериновых бляшек, имеющих свойство налипать на их стенки, нужно обязательно включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В. К таким продуктам относят лосось.
RuNews24.ru 04:37
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
RT на русском 13:10
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева
Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Кино
Продюсер Загорский представил трек к фильму памяти Началовой
Народные новости вчера в 10:25
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 13:43