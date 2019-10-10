Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России, находящиеся под стражей в пакистанской тюрьме «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru11:11

МИД сообщил об убийстве россиянками надзирательницы в тюрьме в Пакистане

РБК12:16

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

RT на русском11:32

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

РИА Новости11:17

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Коммерсантъ13:32

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

News.ru11:09

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Life.ru11:09
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Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
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Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

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